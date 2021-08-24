Рим, 24 августа, 2021, 19:57 — ИА Регнум.

Оперативный штаб Италии по борьбе с коронавирусом рассмотрит предложение о продлении срока действия так называемого «антикоронавирусного паспорта», передают национальные СМИ во вторник, 24 августа.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С 6 августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать в Италии некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.).

Сейчас срок действия документа — 9 месяцев, его предполагается увеличить до 12 месяцев с момента второй прививки.

По данным на24 августа, в Италии умерли128 855человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на60(днем ранее — на44). Число подтвержденных носителей выросло на6076(днем ранее — на4168). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 494 857 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены135 325человек(на230 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали36 600 703человека, что составляет60,77% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).