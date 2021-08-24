Москва, 24 августа, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Программа «Единой России» получилась такой, которую можно исполнить, а по ряду поднятых тем уже приняты конкретные решения, заявил глава государства на пленарном заседании в ходе второго этапа Съезда партии в Москве.

Дарья Драй, ИА REGNUM Курсанты

Он напомнил, что недавно принято решение о единовременной выплате военнослужащим. «Она должна составлять 15 тысяч рублей. Нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы. Поэтому пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, независимо от количества звезд на погонах. Предлагаю также распространить эту выплату на сотрудников МВД и курсантов военных училищ», — сказал он.

Также президент предложил депутатам Госдумы заложить в бюджет повышенную индексацию денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов на уровне выше инфляции, предусмотрев ее в 2022—2023 годах.

Президент отметил, что программа «Единой России» построена вокруг человека, обеспечения его благополучия и повышения качества жизни. Одна из приоритетных задач партии — забота о людях старшего поколения.

«Как мы договорились, в качестве прямой помощи — нужно обеспечить выплату 10 тысяч, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сейчас непросто в психологическом и житейском плане из-за нагрузки в связи с эпидемией. Именно они провели много времени дома. У этой категории было много непредвиденных трат», — пояснил он.

Разовая выплата всем пенсионерам по 10 тысяч рублей должна быть организована максимально оперативно.

«Главное, чтобы люди были избавлены от каких-либо хлопот и справок. Прошу Правительство и депутатов от «Единой России» принять для этого все необходимые технические и нормативные решения. Подчеркну, что на будущий год мы предусмотрели индексация пенсий выше инфляции, как мы и делаем ежегодно», — добавил президент.

В Москве 24 августа проходит второй этап Съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки пленарного заседания станет принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.