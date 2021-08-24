Стокгольм, 24 августа, 2021, 18:58 — ИА Регнум. С 20 августа число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на два. Такие данные 24 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 670 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 119 358 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2774 человека.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 6 640 460 человек, вторую — 5 320 342 человека.

По состоянию на 17 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 37 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.