Москва, 24 августа, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Предложения по повышению благополучия граждан и увеличению их доходов закреплены в проекте народной программы «Единой России», рассказал Председатель партии Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания второго этапа Съезда партии, который проходит 24 августа в «Экспоцентре» в Москве.

Дарья Драй, ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Это и повышение доходов граждан, гарантирование им достойного уровня жизни, а также создание новых рабочих мест, совершенствование трудового законодательства, поддержка занятости. Мы ставим также задачу добиться серьезного роста доходов в бюджетной сфере — врачей, педагогов, социальных работников, военнослужащих, сотрудников бюджетных организаций, научных учреждений. В частности, партия будет выступать за ежегодной увеличение минимального размера оплаты труда», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Напомним, 22 августа на площадке Музея Победы на Поклонной горе в Москве глава государства предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей и военнослужащим — по 15 тысяч рублей в среднем. Законодательное обеспечение Президент попросил взять на себя фракцию «Единой России» в восьмом созыве Госдумы, чтобы эти средства люди получили до конца 2021 года. В свою очередь, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (фракция «Единой России») рассказал, что анонсированные Президентом единовременные соцвыплаты профинансируют из дополнительных доходов бюджета — по предварительным подсчетам, общая сумма превысит 500 млрд рублей.