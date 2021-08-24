Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Два лечебных учреждения Санкт-Петербурга, ранее перепрофилированных на приём больных с коронавирусной инфекцией, возвращаются к штатной работе в связи со снижением заболеваемости COVID-19 и числа госпитализаций. Для плановых пациентов снова станут доступны 655 коек, сообщили 24 августа в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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Прием плановых пациентов уже возобновила городская больница № 33 в Колпинском районе, где больных в новом корпусе-трансформере принимали 275 инфекционных коек. Здесь за два месяца врачи оказали помощь около 1 тысячи пациентов с ковидом.

С 1 сентября к штатной работе вернется Николаевская больница в Петродворцовом районе. Около года здесь было развернуто 400 коек для больных с ковидом и пневмонией, медпомощь оказали более 7,5 тыс. инфекционных больных.

«Сейчас в стационаре проходит дезинфекция и подготовка отделений к оказанию плановой, экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи», — отметили в городской администрации.

В настоящее время в Санкт-Петербурге пациентов с COVID-19 принимают в 12 городских и пяти федеральных стационарах, в которых в целом развёрнуты 5838 коек. До объявленного сокращения коронавирусных коек общая загрузка коек составляла 43%.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 600 новых носителей коронавируса, госпитализировали 160 человек, выписали из больниц 68 вылечившихся от ковида. В реанимациях находятся 390 пациентов, на ИВЛ — 182 человека.