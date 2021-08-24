Вашингтон, 24 августа, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Согласно новому опросу, проведенному Associated Press, большинство американцев поддерживают государственное требование об обязательном ношении масок для школьников и учителей, однако их мнения сильно разделяются по политическому признаку. Опрос был опубликован 24 августа.

(сс) Baltimore County Government Вакцинация против COVID-19 в США

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Примерно 6 из 10 американцев считают, что школьники и учителя обязаны носить маски в школе. Столько же считают, что учителя и учащиеся должны вакцинироваться от COVID-19.

Вопрос принудительного ношения масок стал предметом споров на фоне растущего числа случаев заражения коронавирусом. Вопрос о том, нужно ли их носить, вызвал споры среди родителей и политиков.

Опрос также выявил широкий партийный раскол. Примерно 3 из 10 республиканцев высказались за ношение масок, в то время как среди демократов идею поддержали 8 из 10. Аналогичный раскол произошел и в вопросе об обязательной вакцинации для школьников.

Напомним, что накануне власти Нью-Йорка потребовали от всех учителей пройти обязательную вакцинацию и до 27 сентября получить как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.