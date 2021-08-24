Ростов-на-Дону, 24 августа, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко разъяснил ситуацию с платной парковкой у гребного канала «Дон». Информация об установлении границ платной стоянки появилась в социальных сетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

По словам сити-менеджера областного центра, со стороны водно-спортивного объекта «Акватория» парковать транспорт можно бесплатно. Вместимость стоянки — более одной тысячи мест. Участок с платной парковой находится в частной собственности.

В ближайшее время у гребного канала «Дон» установят остановочный павильон для доступности спортивного объекта пассажирам общественного транспорта.