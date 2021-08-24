Москва, 24 августа, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Масштабные проекты по развитию системы транспорта и дорожной сети станут стимулом освоения природных богатств целого ряда регионов страны, заявил 24 августа президент России Владимир Путин.

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Об этом он сообщил в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

Расширение сети транспортных магистралей, позволит осваивать громадные природные ресурсы Арктики, Урала, Сибири и дальнего Востока, отметил глава государства.

«Нам нужно запускать масштабные проекты развития, использовать новые инструменты, такие как инфраструктурные кредиты, например, наращивать реализацию программ для Дальнего Востока, Арктики, расширять развитие опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автомобильной дороги Москва — Казань — Екатеринбург. В перспективе, уже говорил об этом, предлагаю продлить ее до Тюмени», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, отметил президент России, одним из приоритетных проектов будет железнодорожная магистраль «Северный широтный ход», которая свяжет Арктику, Северный Урал, Сибирь и Ангаро-Енисейский регион.

«И уже сейчас есть целая линейка инструментов и финансовых источников, кстати говоря, чтобы приступить к этой работе», — подчеркнул Владимир Путин.