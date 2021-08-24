Путин: «Единая Россия» должна уделить больше внимания поддержке фермеров
Москва, 24 августа, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Сегодня сельское хозяйство — один из флагманов отечественной экономики, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, выступая в Москве на съезде партии «Единая Россия» во вторник, 24 августа.
Напомним, 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого» набора. Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, На совещании с членами правительства 21 июля президент поддержал предложения «Единой России» и правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза.