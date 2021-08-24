Москва, 24 августа, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Сегодня сельское хозяйство — один из флагманов отечественной экономики, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, выступая в Москве на съезде партии «Единая Россия» во вторник, 24 августа.

skeez Сезонные овощи

«Отдельно скажу о развитии сельских территорий. Трудолюбие, умение рачительно вести хозяйство, бережное отношение к земле — эти качества из поколения в поколение передаются в семьях сельских тружеников. Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию», — сказал Владимир Путин.

Напомним, 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого» набора. Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, На совещании с членами правительства 21 июля президент поддержал предложения «Единой России» и правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза.