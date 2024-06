Дуглас, Великобритания, 24 августа, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Шотландское синти-поп-трио Chvrches анонсировало пару концертов на родине в предверии британского турне. Об этом сообщает портал NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Группа, которая выпустит свой четвертый студийный альбом «Screen Violence» в пятницу, 27 августа, отправится домой в Шотландию, где отыграет пару небольших концертов, прежде чем начать полноценный тур по Великобритании в марте следующего года. Группа посетит Данди 10 марта, а два дня спустя выступит на шоу в Глазго. 16 марта Chvrches проведут концерт в Лондоне.

Напомним, что группа презентовала три сингла в предверии выхода своего четвертого полноформатника. На данный момент к прослушиванию доступны синглы «Good Girls», «He Said She Said», а также совместная песня с солистом The Cure Робертом Смитом «How Not To Drown».