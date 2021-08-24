Москва, 24 августа, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В России запускается специальная программа развития медицинской реабилитации, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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По словам президента, реабилитация должна быть и современной и доступной. «И я прошу партию «Единая Россия» содействовать выполнению этой программы», — добавил Путин.

Он добавил, что в пандемию вышли на поверхность как положительные качества российской системы здравоохранения, так и отрицательные.