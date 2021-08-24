Людям нужны новые рабочие места – Путин
Москва, 24 августа, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Правительство России должно действовать так, чтобы в стране рост экономики стал устойчивым, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
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Глава государства отметил, что в России можно считать почти завершённым этап восстановления экономики после вызванного коронавирусом кризиса. Теперь нужен рост, причём долгосрочный.
Путин поставил задачу правительству — «добиться, чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места».