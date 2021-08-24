Москва, 24 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Новая программа по расселению людей из аварийного жилья должна быть запущена в российских регионах, заявил 24 августа президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

В частности, Путин призвал не только поддержать регионы, переселяющие людей из аварийного жилья в новое, но и запустить новую аналогичную программу.

Глава государства предложил выделить на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года, не менее 45 млрд рублей.