Подгорица, 24 августа, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В Черногории 44,6 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 38,2 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцина

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На данный момент введено 378 338 доз вакцины против коронавируса. Первую дозу вакцины против коронавируса получили 203 906 человек или 32,9 процента, а вторую — 174 432 человека или 28,1 процента от общей численности населения. Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.