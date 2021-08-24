Таллин, 24 августа, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В понедельник, 23 августа, на территории Эстонии, Латвии и Литвы прошла акция «Балтийская цепь — 2021», объединившая противников ковид-ограничений и вакцинации. Об этом сообщил sputnik-meedia.ee со ссылкой на ее участников.

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Сообщается, что живая цепь протянулась от Таллина, взяв начало на Вильяндиском шоссе, до столицы Литвы. Вдоль дороги выстроились сотни людей. Одни приехали парами, другие всей семьей, третьи — большими компаниями. Все они размахивали флагами, приветствуя проезжающие мимо машины, водители которых сигналили им в ответ.

Участница акции Марина сообщила журналистам, что активно выступает против поголовной вакцинации от коронавируса, хотя сама она не является антипрививочницей. Свою позицию она объясняет тем, что препараты от COVID-19 еще плохо изучены и могут негативно сказаться на здоровье человека.

«Мы сталкивались с тем, что у родственников были побочные действия после первой вакцины. Поэтому то, что не проверено, за что государство не несет ответственность, я применять не хочу. Я доверяю тем вакцинам, которые создавались и проверялись годами, а не тем, что сделали за полгода», — отметила участница акции.

Другая участница акции Мария призналась, что накануне вечером рисовала плакаты специально для мероприятия, собрала компанию друзей и была рада встать рядом с сотнями единомышленников не только из Эстонии, но также Латвии и Литвы.

«Мы выступаем за равенство, чтобы людей не делили на вакцинированных и невакцинированных. В истории уже были случаи, когда людей делили по определенным признакам, и ни к чему хорошему это не привело», — сообщила она sputnik-meedia.ee.

Акция «Балтийская цепь-2021» была приурочена к годовщине «Балтийской цепи» (иное название — «Балтийский путь»), которая состоялась 23 августа 1989 года. Акция прошла в 50-летие со дня подписания договора СССР и Германии 1939 года, известного как пакт Молотова-Риббентропа, целью акции было привлечь внимание мирового сообщества к историческим событиям, которые изменили статус стран Прибалтики.