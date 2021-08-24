Вашингтон, 24 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В первом квартале 2021 года самой популярной ссылкой на Facebook стала статья о враче, умершем после прививки от COVID-19, сообщает 24 августа BBC со ссылкой на ранее отложенный отчет компании.

Irishtimes.com Facebook

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Эта статья была популярна среди скептиков вакцин.

Издание New York Times утверждает, что Facebook изначально задержала свой отчет, охватывающий период с января по март 2021 года, потому что статистика в нем «выглядела плохо».

В свою очередь руководство Facebook заявило, что задержка была вызвана необходимостью внести «ключевые исправления».

Как сообщало ИА REGNUM, компания Facebook удалила крупную израильскую группу, пропагандирующую теории заговора о вакцинах от COVID-19.