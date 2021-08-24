Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга выступили с предложением по установке в городе специализированных пунктов проката электросамокатов с одновременным запретом на их размещение вне данных пунктов. Однако представители кикшерингового бизнеса не согласны с этой инициативой.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

Как сообщили 24 августа в городском комитет по транспорту, на круглом столе «Кикшеринг-2022: коллапс или новый формат работы?» замглавы комтрнса Дмитрий Ваньчков заявил, что предложенный порядок поможет упорядочить парковку электросамокатов.

«В комитет поступает большое количество обращений от граждан, которые обращают внимание властей на то, что хаотично припаркованные самокаты на тротуарах мешают пешеходам. Поэтому для удобного и безопасного передвижения горожан должно быть регламентированное размещение данных средств индивидуальной мобильности на улично-дорожной сети», — сказал чиновник. Он привёл в пример оператора велопроката «СмартБайк», который имеет около тысячи согласованных мест для размещения стационарных пунктов проката, и на них приходят лишь единичные жалобы.

Однако директор Ассоциации операторов микромобильности Дмитрий Петрожицкий от лица кикшеринговых компаний выступил против предложенных ограничений, напомнив, что прокат электросамокатов — сезонный бизнес, а крытые парковки невыгодны операторам, поскольку будут не востребованы в зимнее время.

В свою очередь Герман Мойжес, исполнительный директор Северо-западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», объяснил, что изменения специально предложены в конце лета, чтобы у компаний было время на подготовку к сезону 2022 года — на согласование и размещение стационарных пунктов проката.

В комитете по транспорту, даже в отсутствие нормативной базы по электросамокатам, подтвердили готовность продолжать работу по развитию цивилизованного кикшеринга в Петербурге.

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Напомним, летом 2021 года Санкт‑Петербург заключил соглашение о взаимодействии с кикшеринговыми организациями. Была достигнута договоренность об ограничении скорости электросамокатов в центре города, в местах скопления горожан и туристов. Запрещено оставление электросамокатов в ряде туристических мест.

Комитет по транспорту настаивает на том, что кикшеринговые компании должны научиться контролировать нарушителей правил пользования электросамокатов, исключить пользование сервисом несовершеннолетних лиц, управление в нетрезвом виде, езду вдвоем на одном электросамокате.