Дорога к аэропорту Кабула перекрыта талибами*
Кабул, 24 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выставило свои блок-посты на дороге, ведущей к международному аэропорту Кабула, заявил 24 августа на пресс-конференции официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.
По его словам, теперь по этой дороге в аэропорт не пропустят никого, кроме иностранных граждан.
«Мы перекрыли ведущую к аэропорту дорогу, и позволим проезжать туда только иностранным гражданам», — заявил Муджахид.
Он уточнил, что такие меры предприняты для того, чтобы афганские чиновники и служащие различных ведомств не покидали страну.
При этом представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал работников «сферы медицины, образования и дорожного движения вернуться на свои рабочие места».