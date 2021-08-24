Лидеры стран G7 изучат вопрос официального признания «Талибана»* — CNN
* запрещённая в России организация
Вашингтон, 24 августа, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Руководители стран, входящих в сообщество G7 («Большой семёрки»), готовятся рассмотреть во вторник на своей онлайн-встрече вопрос о возможности официального признания движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 24 августа телеканал CNN.
Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)
По утверждению телеканала, признание движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет рассматриваться 24 августа в ходе онлайн-конференции лидеров стран G7.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует подавляющее большинство территорий Афганистана, провозгласив себя законной властью страны.