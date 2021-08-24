Вашингтон, 24 августа, 2021, 17:34 — ИА Регнум. США смогут взять COVID-19 под контроль к весне 2022 года, если в ближайшие недели медрегулятор даст полное одобрение вакцинам от коронавируса, заявил 24 августа доктор Энтони Фаучи в интервью для MSNBC.

(сс) NIH Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, получает вакцину Moderna от COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Первой компанией, получившей полное одобрение вакцины от COVID-19 в США, стала Pfizer. Остальные вакцины пока что одобрены только для экстренного применения.

Главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям в телевизионном интервью сказал, что полное одобрение вакцины компании Pfizer поможет обеспечить вакцинацию большего количества граждан, а потенциальное одобрение вакцин Moderna и Johnson & Johnson (JNJ.N) может быть получено уже в ближайшие недели. Разрешение на вакцинацию детей младшего возраста может быть получено осенью этого года.

«Если мы охватим подавляющее большинство из тех 80−90 миллионов человек, которые еще не были привиты, я верю, что мы увидим свет в конце тоннеля», — сказал доктор в интервью на канале NBC News.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) советует беременным женщинам вакцинироваться от COVID-19, так как исследования не выявили повышения риска выкидыша.