Экономист объяснил, что, кроме пандемии, угрожает стабильности рубля
Москва, 24 августа, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Главным риском для рубля является не только и не столько пандемия, сколько другие факторы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников.
«Главным риском для рубля является не только и не столько пандемия, учитывая, что ее последствия влияют и на экономику других стран, сколько такие факторы, как санкционная политика Запада, включая угрозу отключения российских финансовых институтов от SWIFT — если это все же произойдет, то последствия для курса рубля будут существенны, и сохранение инфляционных ожиданий, что также является серьезным фактором обесценения рубля», — сказал Красильников.
По его словам, предотвращение угрозы снижения курса рубля потребует осуществления мер как в области внешней (нормализация отношений с западными партнерами), так и внутренней политики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что после повышения ставок по депозитам только часть денег граждан РФ вернется в банки, так как жители России опасаются девальвации рубля.