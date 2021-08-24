Москва, 24 августа, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Главным риском для рубля является не только и не столько пандемия, сколько другие факторы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

«Главным риском для рубля является не только и не столько пандемия, учитывая, что ее последствия влияют и на экономику других стран, сколько такие факторы, как санкционная политика Запада, включая угрозу отключения российских финансовых институтов от SWIFT — если это все же произойдет, то последствия для курса рубля будут существенны, и сохранение инфляционных ожиданий, что также является серьезным фактором обесценения рубля», — сказал Красильников.

По его словам, предотвращение угрозы снижения курса рубля потребует осуществления мер как в области внешней (нормализация отношений с западными партнерами), так и внутренней политики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что после повышения ставок по депозитам только часть денег граждан РФ вернется в банки, так как жители России опасаются девальвации рубля.