Киев, 24 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Стараться стать только анти-Россией губительно для Украины, заявил 24 августа второй украинский президент Леонид Кучма, сообщает «Левый берег».

Кучма Леонид

Кучма, высказываясь по случаю 30-летния независимости Украины, которое в республике празднуют сегодня, 24 августа, напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что нынешние украинские власти фактически строят анти-Россию.

Экс-президент Украины назвал такую стратегию угрожающей, причём угрожающей именно для украинцев, а не для России. Потому что развиваться нельзя «только на негативе», «только чтобы «не как у них».