Москва, , 23:13 — REGNUM Проект «Анти-Россия» связан не только с Украиной и начался еще в ХVII веке, сообщил 13 июля президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о причинах написания статьи «Об историческом единстве русских и украинцев».

Интервью российского лидера публикует 13 июля пресс-служба Кремля.

«Он начался еще в Речи Посполитой, затем использовался польским национальным движением, перед Первой мировой войной использовался Австро-Венгрией. Цель простая — разделяй и властвуй», — ответил Владимир Путин на соответствующий вопрос журналиста.

«Ослабить страну, отделяя часть единого народа от общего целого для того, чтобы противник был послабее. Зачем нужно было большевикам подхватывать эту идею и реализовывать при строительстве нового государства, не очень понятно. Тогда, на тот период времени, определённая логика в этом была, наверное. Тем более, что они считали, что это переходный период. Но, к сожалению, оставили как есть и эти мины сработали», — заявил президент России.

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