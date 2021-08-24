Рига, 24 августа, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Ревакцинация населения Латвии (третьей дозой) от коронавируса начнется в ближайшее время, решение принято. Об этом заявил министр здравоохранения Дэниелс Павлютс, сообщил портал lsm.lv.

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Правительство страны планирует согласование решения в Национальном совете по иммунизации. Ожидается, что третья доза в первую очередь будет предназначена людям с ослабленной иммунной системой.

Павлютс заявил, что для получения определенными группами третьей прививки вакцины препаратов хватает — речь идет о западных вакцинах AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.

Латвия может стать первой республикой Прибалтики, начавшей ревакцинацию населения. Эстония такого решения пока не приняла, а в Литве ревакцинация начнется не раньше четвертого квартала нынешнего года.