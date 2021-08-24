Магас, 24 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В Ингушетии более 20% коечного фонда для пациентов с COVID-19 остается свободным. В силу этого власти региона решили сократить резерв коечных мест в ковидных госпиталях. Об этом 23 августа на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Рукият Торшхоева.

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«За последнюю неделю коечный фонд для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением (выявлением) новой коронавирусной инфекции COVID-19 сокращен на 108 коек из имевшихся на 16 августа 646 коек», — проинформировала чиновница.

В настоящее время в Ингушетии созданы 538 коек, в том числе 55 — реанимационных, в шести стационарах. Помимо этого, для амбулаторного лечения граждан имеется шесть ковид-центров.