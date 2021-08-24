Варшава, 24 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В минздраве Польши разрабатывают план введения новых социальных и экономических ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом, как передает Onet. pl, заявил 24 августа министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции.

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«Четвертая волна уже на пороге, поэтому введение новых ограничений неизбежно. Мы пока приходим к мнению, что это будет разноуровневая система ограничений — они будут вводиться в зависимости от эпидемиологической обстановки в том или ином регионе», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.

Отмечается, что суточный прирост новых заражений коронавирусом в Польше в последние дни увеличился на 25% по сравнению с показателями недельной давности.