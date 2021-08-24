Джакарта, 24 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Из-за пандемии около 75−80 миллионов человек в Азии оказались за чертой бедности, сообщает Republika.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

В Азии миллионы жителей оказались за чертой бедности с доходом ниже $1,90 в день.

По данным Азиатского банка развития (АБР), достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР) в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится под угрозой из-за этой пандемии.

Прогресс в Азиатско-Тихоокеанском регионе действительно впечатляет, но пандемия создает социально-экономические трещины, которые подрывают устойчивое развитие в регионе.