В Азии за чертой бедности оказались около 80 млн человек
Джакарта, 24 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Из-за пандемии около 75−80 миллионов человек в Азии оказались за чертой бедности, сообщает Republika.
Иван Шилов ИА REGNUM
Бедность
В Азии миллионы жителей оказались за чертой бедности с доходом ниже $1,90 в день.
По данным Азиатского банка развития (АБР), достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР) в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится под угрозой из-за этой пандемии.
Прогресс в Азиатско-Тихоокеанском регионе действительно впечатляет, но пандемия создает социально-экономические трещины, которые подрывают устойчивое развитие в регионе.