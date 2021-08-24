Тбилиси, , 16:00 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю продолжить проведение реформ в стране. Об этом глава грузинского правительства 24 августа сообщил в соцсети Twitter.

Ираклий Гарибашвили Ahlibeyt.ge

Он ответил на высказывание главы Евросовета, который заявил важности реформ для Грузии, а также о том, что скоро приближается срок перечисления Грузии финансовой помощи от Евросоюза.

«Грузия остаётся приверженной программе реформ, предусмотренных Соглашением от 19 апреля», — написал Гарибашвили, обращаясь к Мишелю.

Премьер-министр добавил, что обещанные реформы частично исполнены, и их реализация будет продолжена в дальнейшем.

Напомним, 19 апреля руководство правящей партии «Грузинская мечта» для выхода из политического кризиса, разразившегося в Грузии, согласилось на уступки оппозиции и вязло обязательство объявить досрочные парламентские выборы, если партия на местных выборах в октябре 2021 года наберёт менее 43% голосов, а также провести судебную и избирательную реформы. В июле председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение аннулировано, но реформы будут проведены.

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