Магас, 24 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Власти Ингушетии намерены завершить прививочную кампанию против коронавируса к 10 сентября. К этому времени должен быть привит весь контингент лиц, подлежащих вакцинации, сообщила 23 августа министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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«Так как с 1 сентября начинается вакцинация по гриппу, предполагается до 10−15 сентября, по плану регионального Минздрава, привить все 100% лиц, подлежащих вакцинации», — заявила глава минздрава в ходе совещания в правительстве.

По словам Торшхоевой, план по вакцинации против коронавируса составляет 214 226 человек. К настоящему времени он выполнен почти на 60,3%. Вторым компонентом вакцины привиты 104 603 жителя республики.