Москва, 24 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 24 августа, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent бодро подрастают на 1,53%, превышая $69,80 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть

«Энергичным маршем проскочив сопротивления на отметках $67,50 и $68,50 за баррель ещё накануне, сегодня цены на чёрное золото смогли даже ненадолго подняться выше $70, но пока зацепиться за этот рубеж не получается.

При этом фундаментальные новости, если не считать очередной победы над пандемией в Китае, скорее говорят в пользу того, что на нефтяном рынке в ближайшее время всё будет очень непросто.

Мало того, что американские нефтяники наращивают число буровых, так ещё и минэнерго США планирует выбросить на рынок 20 млн баррелей нефти из своих резервов.

Впрочем, произойдет это не раньше октября, а уже 1 сентября очередная встреча ОПЕК+ может принести какие-то надежды на то, что страны-экспортеры несколько прикрутят краники.

Денег на рынке, спасибо ФРС, много, ниже $65 нефть проторговать не получилось, значит, торгуем вверх. Но на $70 долларах страх побеждает жадность, котировки отступаюn.

Вероятно, движение в диапазоне $65−70 за баррель продолжится в ближайшее время», — считает эксперт.

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