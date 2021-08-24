Подгорица, 24 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения и правительство Черногории выполнят все необходимые процедуры для поставки вакцины «Спутник Лайт», сообщает RTCG.

Личная страница Михаила Охлопкова в Vk Вакцина «Спутник Лайт»

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К середине сентября в Черногорию может прибыть 500 тысяч доз этой вакцины.

Напомним, что в Черногории 44,6 процентов взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 38,2 процента — ревакцинированы.