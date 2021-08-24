Первоуральск, Свердловская область, 24 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Свердловской области перекрыт участок трассы Екатеринбург — Пермь. Причиной стал пожар в районе горы Волчиха, сообщает областное управление МЧС.

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По данным ведомства, перекрытие коснулось отрезка с 300 по 326 километр. Машины объезжают через Первоуральск, Билимбай и село Первомайское. Кроме того, перекрыто движение по трассе Ревда — Первоуральск.

Как сообщало ИА REGNUM, руководству горнолыжного курорта «Волчиха» уже поручено эвакуировать персонал. Также пожар находится вблизи от коллективных садов и Первоуральска.