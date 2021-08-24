Будапешт, , 15:56 — REGNUM Россия не хочет видеть военнослужащих США на территории стран Центральной Азии. Об этом 24 августа на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Нет, я вам объясню честно. Во-первых, у нас общее пространство безопасности. И в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров считает, что, выходя из Афганистана, США хотели разместить часть своей инфраструктуры, вооружений и военнослужащих на территории соседних стран. Это позволило бы им при необходимости наносить удары по территории Афганистана, если тот «будет себя плохо вести», подчеркнул глава МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия и Китай рассчитывали на то, что США оставят свои войска в Афганистане и продолжат тратить деньги на попытки стабилизировать ситуацию в этой стране.