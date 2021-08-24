Москва, 24 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Национализм, экономика и политическая жизнь Украины — все эти процессы тесно взаимосвязаны. Чем больше на Украине рулят националисты, тем больше рушатся связи с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

Иван Шилов Украина

«Чем больше разрушаются связи с Россией, тем больше падает украинская экономика. Чем больше падает экономика страны, тем более озлобленными становятся сами украинские граждане, порождая всевозможные животные инстинкты, в том числе тот же самый национализм. То есть, подчеркну, всё это взаимосвязанные процессы — один от другого невозможно отделить.

Простые люди власти на Украине никогда не поддерживают, и они это демонстрируют каждые выборы. Мы видели, как Зеленский был избран подавляющим большинством населения Украины, именно в знак протеста той политике, которая проводилась предыдущим президентом и администрацией.

Как мы видим, грабли у простых граждан Украины всё те же — президенты меняются, а состояние экономики продолжает деградировать. Но при этом то самое простое население, которое исправно наступает на те же самые грабли, никак не может связать всё воедино, люди никак не могут понять, что это они приводят к власти подобных Зеленскому людей, подобных комиков, клоунов, непрофессионалов, и винят кого угодно, только не себя. Такова вся политическая жизнь на Украине, так она устроена.

То есть поколение, которое делало последний Майдан, — это юноши, выросшие на идеологии национализма, выросшие на учебниках, где нет термина Великая Отечественная война. К сожалению, не одно поколение украинцев воспитывается на откровенной русофобии и на ненависти к России, к москалям, то есть к русским.

Подобная идеология строится давно. При этом я не разделяю мнения, что будущее поколение Украины уже определено. Ранее никто не верил в возрождение «бандеровщины», что Бандера может стать героем Украины. И тем не менее мы видим, что, как только распался Советский Союз, моментально, в течение нескольких лет резко начала переориентироваться идеология и, соответственно, общественное мнение Украины.

Уверен, что нынешнее поколение, которое взращено на чуждой здравому человеку идеологии, при соответственной воспитательной работе и при изменении политических и социально-экономических обстоятельств, конечно, пересмотрит свои позиции по этому поводу.

Но определенная часть, очень апассионарная, очень агрессивная чать украинской молодежи, конечно, сохранит человеконенавистнические идеи, и проблемы денацификации и дебандеризации Украины будут очень насущные для неё, если страна сохранится в своих границах.

Главная цель украинского интегрального националиста сводится к извечной борьбе против русских, поэтому разгул национализма на Украине, конечно, угрожает России. Мы уже видим, как войны происходят непосредственно на границах РФ.

Очень удивительно слышать вопрос — будет ли война? Война уже идет, несколько часов от Москвы до зоны военных действий. Война почти рядом, и если на это не реагировать, то она переместится на территорию России.

Конечно, угроза расползания национализма, русофобии и антироссийских настроений — это прямая угроза системе национальной безопасности и обороны России. Не замечать этого нельзя и даже преступно», — высказал своё мнение эксперт.

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