Москва, 24 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Сегодня, 24 августа, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,29%, опустившись в район 73,90 рубля. Евро почти синхронно отступает на 0,3%, отступив до 86,74 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Поддержку укреплению рубля оказывают продолжающийся второй день рост нефтяных котировок и приближение налогового периода с продажами валюты экспортерами для расчётов с бюджетом.

Кроме того, сказывается общее восстановление на мировых биржевых площадках и ослабление доллара. Инвесторы ожидают, что на фоне всё ещё высокого уровня заражений коронавирусом в США ФРС несколько отложит ужесточение монетарной политики.

Впрочем, вчерашние данные по рынку недвижимости в США вышли лучше прогнозов, что пока говорит, скорее, в пользу скорого сворачивания выкупа активов.

В условиях неопределенности рубль отыграл потери последних сессий. Однако вряд ли на таком фоне он продолжит рост в ближайшие дни.

Вероятнее всего, сейчас уровень 74 рублей за доллар станет уровнем консолидации российской валюты», — считает эксперт.

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