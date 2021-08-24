Киев, 24 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Самым важным в поездке президента Владимира Зеленского в Вашингтон будет попытка зафиксировать, что США и Украина на самом деле работают как настоящие стратегические партнеры и находятся «на одной стороне стола».

Иван Юдинцев REGNUM США — Украина, деньги

Об этом сегодня, 24 августа, заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в комментарии «Укринформу» (украинское государственное информационное агентство).

Волкер в своем комментарии дал понять, что отношения между Киевом и Вашингтоном далеко не такие безоблачные, как пытаются представить чиновники.

«Слишком часто американские чиновники жаловались на украинцев: «Вам нужно сделать это, нужно сделать то». В то же время украинцы по тем или иным причинам были недовольны действиями американских партнеров — это могло касаться «Северного потока — 2» или кораблей, которые разворачивались в Черном море, или слишком частого морализаторства и недостаточной поддержки. Я надеюсь, что мы оставим это позади», — подчеркнул дипломат.

Бывший спецпредставитель выразил мнение, что если обеим сторонам удастся это сделать (урегулировать конфликты), то им следует начать откровенный разговор о том, как США могут «продвинуть вперед вопрос стремлений Украины в НАТО».

ИА REGNUM напоминает, что ранее встречу Байдена с Зеленским перенесли на один день — президенты США и Украины встретятся не 30, а 31 августа.