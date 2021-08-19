Киев, 19 августа 2021, 11:14 — REGNUM Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский встретятся не 30, а 31 августа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 августа на брифинге.
Кулеба подчеркнул, что на визит Зеленского в США не повлияла ситуация в Афганистане.
Он рассказал, что визит пройдёт в расширенном формате. Помимо встречи с Байденом, Зеленский посетит штат Калифорния.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украине не следует вводить бессмысленные антироссийские санкции, лучше попросить об этом США и другие страны.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский: не стоит постоянно вводить бессмысленные антироссийские санкции