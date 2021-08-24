Кумулятивная заболеваемость ковидом в Эстонии достигла опасного порога
Таллин, 24 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Кумулятивная заболеваемость коронавирусом жителей Эстонии за последние 14 дней повысилась до 301 случая на 100 000 человек. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.
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Отмечается, что в последний раз такие высокие цифры демонстрировались весной нынешнего года. За понедельник, 23 августа, в Эстонии проанализировали 4923 теста на коронавирус, из них 375, или 7,6% оказались положительными. 76% новых инфицированных не были привиты, у 24% был пройден курс вакцинации.
Больше всего положительных результатов тестов было получено в Харьюмаа (столица и пригороды Таллина), где коронавирусную инфекцию диагностировали у 122 человек, в том числе у 78 — непосредственно в Таллине.
По положению на утро 24 августа в больницах с COVID-19 находится 99 пациентов, из них 77 не были вакцинированы. Смертельных исходов от последствий коронавирусной инфекции за сутки не прибавилось: с начала пандемии в Эстонии от COVID-19 умерли 1275 человек.
При этом как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили 710 288 человек, из которых у 613 222 иммунизация завершена (это почти 50% от общего числа населения республики). За последние сутки было введено 4134 дозы вакцины.