Таллин, 24 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. С 26 августа в публичных помещениях на территории Эстонии нужно носить маски. Об этом говорится в новом распоряжении правительства страны.

https://pixabay.com Маска

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Отмечается, что маски необходимо надевать во всех предназначенных для общего пользования помещениях, куда может зайти каждый желающий и где передвигается много людей, не контактирующих друг с другом ежедневно.

В первую очередь это касается заведений торговли и обслуживания, а также государственных и муниципальных учреждений. Например, носить маски будет необходимо в магазинах, аптеках, в пунктах обслуживания телекоммуникационных предприятий, банковских и почтовых конторах, библиотеках, в залах обслуживания Департамента полиции и погранохраны, Департамента социального страхования, Больничной кассы и тому подобных учреждениях и организациях.

Обязанность носить маски не распространяется на детей в возрасте моложе 12 лет и на людей, в случае которых ношение маски не представляется разумным из-за состояния здоровья или в силу иных веских причин.

Обязанность носить маску сохраняется в общественном транспорте, включая паромы и поезда. Также сохраняется требование носить маску во время богослужений и других публичных религиозных обрядов, если количество их участников в помещении не превышает 50 человек (вне помещений 100) или помещение заполнено не более, чем наполовину.