Пекин, 24 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Компания BAW представила на китайском авторынке обновленный внедорожник BJ212. Об этом сообщает Autohome.

Autohome BAW BJ212

BAW BJ212 является аналогом российских моделей «ГАЗ-69», «УАЗ-469» и УАЗ «Хантер». Обновленная модель отличается от предшественника тем, что получила рамную конструкцию с независимой передней подвеской на двойных поперечных рычагах и задним мостом на пружинах и продольных тягах.

Также модель оснащена антиблокировочной системой тормозов, дополнительным ремнём безопасности для среднего пассажира на заднем ряду сидений и гидрокорректором передних фар. Последний позволяет регулировать угол светового потока в зависимости от положения кузова машины.

Под капотом BAW BJ212 установлен 211-сильный мотор на 2,4 л, который сочетается с шестиступенчатой «механикой». Кроме того, модель также оснащается менее производительным 136-сильным наддувным мотором 4A91T на 1,5 л от компании Mitsubishi.

Стоимость новинки на китайском авторынке составляет от 94 800 юаней (1,1 млн рублей).

Напомним, 5 сентября Ульяновский автозавод представит новую модель, посвященную 80-летию предприятия.

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