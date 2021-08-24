Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Основные показатели социально социально-экономического развития Санкт‑Петербурга за первое полугодие 2021 года демонстрируют устойчивый рост по сравнению с кризисным 2020 годом. Власти города ожидают, что темпы развития городской экономики в период до 2024 года превысят среднероссийские показатели.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа завода Hyundai в Петербурге

Как сообщил 24 августа на заседании городского правительства губернатор Александр Беглов, индекс промышленного производства в первом полугодии текущего года составил в Петербурге 108% к уровню аналогичного периода прошлого года, что почти в два раза выше, чем в среднем по России.

«За первое полугодие введено 1,3 млн квадратных метров жилья. За семь месяцев — уже 1,6 млн квадратных метров жилья, это на 70% больше чем в прошлом году», — сказал Беглов.

«Это рекордные показатели за последние четыре года. Есть все основания считать, что мы перевыполним планы по строительству жилья. В этом году планируется ввести 11 школьных зданий и 26 детских садов. К 1 сентября откроются восемь школ», — добавил Александр Беглов. Он напомнил, что ввод жилья без социальных объектов более недопустим, и за этим будут строго следить.

По словам губернатора, в Петербурге после негативного влияния пандемийных ограничений восстанавливается потребительский рынок. Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2021 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, в сопоставимых ценах увеличился на 18,6% — до 865,7 млрд рублей. Внешнеторговый оборот за январь-май 2021 года составил 20,4 млрд долларов, увеличившись на 19,6% по сравнению с январем-июнем 2020 года, рассказал губернатор. Из этого объема почти 51% пришлось на экспорт.

Как сообщили в Смольном петербургские предприятия отгрузили заказчикам продукцию на общую сумму 1 трлн 342 млрд рублей, что на на 19,4% больше, чем за тот же период 2020 года. За шесть первых месяцев 2021 года в Петербурге произведено 187 тысяч легковых автомобилей — на 36,2% больше, чем за тот же период 2020 года.

«Итоги первого полугодия показывают положительные тенденции в экономике. Необходимо их сохранить. При этом особое внимание следует обратить на возможные риски и минимизировать их. Остается неизменным и требование соблюдать все противоэпидемические меры», — резюмировал Александр Беглов.