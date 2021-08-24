Сеул, 24 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Во втором квартале 2021 года остаток непогашенных кредитов жителей Южной Кореи превысил отметку 1,8 квдрлн вон (~$1,54 трлн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Tax Credits Кредит

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец июня задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 805 трлн вон (~$1 трлн и 548 млрд), что является самым высоким показателем с 2003 года.

По сравнению с первым кварталом текущего года показатель вырос на 41,2 трлн вон (~$35,3 млрд), а в годовом исчислении — на 168,6 трлн вон (~$144,6 млрд).

В конце июня остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 17,3 трлн вон (~$14,8 млрд), а остаток по прочим кредитам — на 21,3 трлн вон (~$18,2 млрд).

Специалисты ЦБ отмечают, что на увеличение объёмов кредитования повлиял высокий спрос на жильё и инвестиции.