Будапешт, 24 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Форум «Крымская платформа», который был инициирован украинскими властями, является результатом ложно понятой солидарности членов ЕС и НАТО и у него нет никаких перспектив. Об этом 24 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я хочу сказать, что мы знаем о тех методах, которые используются, чтобы принуждать союзников подключаться к такого рода бессмысленным акциям, поэтому для нас неудивительно, что такая ложно понятая солидарность членов ЕС, членов НАТО легла в основу этой абсолютно пустой, не имеющей никаких перспектив пропагандистской затеи», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за личный вклад в успешное проведение в стране вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V».

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.