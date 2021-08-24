Тбилиси, 24 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Грузии, согласно последним данным, сделано 1 010 096 прививок от COVID-19. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).

Yarregion.ru Момент вакцинации

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По данным ведомства, за последние сутки населению вкололи 30 067 доз. Всего в стране одну дозу вакцины получили почти 704 тыс. человек или 24,6% взрослого населения, обе дозы получили более 306 тыс. граждан или 10,7% от взрослого населения.

Власти Грузии поощряют вакцинацию населения. В стране на три недели приостановлено движение городского транспорта, но автобусы бесплатно возят желающих в прививочные центры. В Тбилиси, Батуми и Кутаиси работают центры массовой вакцинации, где можно получить прививку без регистрации, отстояв в очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по последним данным, за время пандемии выявили 523 022 носителя коронавируса, в том числе 5924 — за последние сутки. Из них выздоровели 458 262, в том числе за последние сутки — 4777. За время пандемии зарегистрировали 6891 случай смерти пациентов с COVID-19.