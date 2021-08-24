Москва, 24 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. На сегодняшний день российские вакцины от COVID-19 эффективно защищают от новых штаммов коронавируса, в том числе и от «Дельта"-варианта. Об этом журналистам заявил глава филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

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"Появляются новые варианты вируса, и вакцины модернизируются в соответствии с этими новыми вариантами, но только тогда, когда вирус меняется принципиально. Пока существующие российские вакцины вполне эффективно защищают и от «Дельта"-варианта», — сказал Семёнов.

По его словам, российские вакцины как минимум «значительно снижают, даже если происходит пробитие поствакцинального иммунитета, они значительно снижают тяжесть течения заболевания», а также предотвращают «самый страшный исход коронавирусной инфекции — гибель от нее».