Новосибирск, 24 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, августа, за минувшие сутки выявили 180 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 175 случаев.

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчина в возрасте 81 год и двое мужчин в возрасте 70 лет и женщины в возрасте 71, 62, 63, 68 лет и две женщины в возрасте 60 лет. Всего в регионе умерли 2585 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находится 171 человек, на ИВЛ — 20 пациентов».

Всего в регионе зарегистрированы 57 272 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4388 детей; 47 100 пациентов выздоровели (+94 за сутки).