Москва, 24 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса, может стать основой для лекарства или вакцины. Однако потребуются детальные исследования, заявил 24 августа РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Лаборатория

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Тимаков прокомментировал сообщение о том, что учёные из Медицинской школы Университета Вашингтона в американском городе Сент-Луисе нашли антитело, эффективное против всех мутаций коронавируса. По его словам, если действительно найдено точечное специфичное антитело, на его основе можно создать лекарство.

Речь идёт о моноклональных антителах, которые будут синтезировать другие животные и организмы. С их помощью можно модифицировать вакцину так, чтобы организм человека вырабатывал больше именно специфических антител.

При этом лучше, чтобы после вакцинации вырабатывались разные антитела, так как коронавирус, вероятно, продолжит мутировать. Вместе с тем нужны детальная проработка вопроса, анализ данных и соответствующие исследования, добавил он.

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