Москва, 24 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В первой половине августа центр им. Чумакова получил новые реакторы для увеличения производства вакцины «КовиВак». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил генеральный директор центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Minobrnauki.gov.ru Вакцина от коронавируса «КовиВак»

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

«Мы в течение трех месяцев говорили об ожидаемом нами техническом перевооружении и две недели назад мы наконец-то получили реакторы. Два реактора, — это большой прорыв для нас, это принципиальная модернизация. Нам удалось их нормально инсталлировать. И собственно говоря, в конце этой недели мы уже делаем первое их использование с точки зрения создания вакцины», — сказал Ишмухаметов.

По его словам, в центре рассчитывают, что с октября 2021 года начнётся как минимум удвоение производства — до 2,5 млн доз препарата в месяц: «Это будет ясно в конце сентября».