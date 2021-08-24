Аксайский район, Ростовская область, 24 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Администрацию Аксайского района возглавил Сергей Бодряков, ранее занимавший должность первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Ростовской области. Контракт с управленцем сроком на пять лет подписан 24 августа, передаёт ИА REGNUM.

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Депутаты Аксайского района единогласно проголосовали за назначение Сергея Бодрякова. Он приступит к исполнению обязанностей руководителя муниципального образования с 25 августа.

ИА REGNUM сообщало, что Бодряков является первым заместителем (товарищем) атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Ранее он возглавлял департамент по делам казачества и казачьих учебных заведений, а также подведомственную структуру «Казаки Дона».