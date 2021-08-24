Будапешт, 24 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за личный вклад в успешное проведение в стране вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Он заявил об этом 24 августа на встрече глав МИД двух стран в Будапеште.

Ministério das Relações Exteriores Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

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«Я бы хотел выразить вам мою личную благодарность за вашу помощь в получении нами вакцины «Спутник V» в начале этого года. Без вашего личного вклада мы бы не смогли провести самую успешную кампанию по вакцинации в ЕС», — приводит его слова ТАСС.

Также Сийярто подчеркнул, что Венгрии российский препарат был необходим для успешного проведения прививочной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал рабочий визит в Будапешт с возложения венка к памятнику советским воинам-освободителям на площади Сабадшаг в центре венгерской столицы.